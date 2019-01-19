Валуев взбесил россиян прорубью с «подогревом»

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Николая Валуева распекли за купание в проруби «с подогревом» 

Lenta.ru 1 час назад
Пользователи соцсети раскритиковали депутата Госдумы Николая Валуева, который на Крещение искупался в проруби. Видео бывший боксер-тяжеловес и политик опубликовал на своей странице в Instagram.
Некоторые пользователи сочли, что прорубь, куда окунулся Валуев, подогревалась: они обратили внимание на бьющий из-под воды ключ.
«Походу там подогрев стоит))))» — предположил один из пользователей. «Снизу труба с горячей водой ключем бьет, вот и пар идет», — согласился с ним другой (авторская орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»). Вниманием подписчики не обошли и окружающую политика обстановку. «Лед особенный, специальный! Не тает совсем», — написал один из комментаторов.
По информации Пятого канала, Валуев окунулся в прорубь в деревне Сярьги Всеволожского района (Ленинградская область). Телеканал, ссылаясь на слова политика, передает, что на момент купания температура составила минус 22 градуса. Однако, судя по метеопрогнозам, в регионе было не холоднее минус 12.
В субботу, 19 января, православные верующие отмечают Крещение Господне.
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Комментарии11
Политика , Видео , Николай Валуев , Госдума , Lenta.ru
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