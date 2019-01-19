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Дерипаска «заглянет в кошелек» Зюганова 

Национальная Служба Новостей + ещё 6 1 час назад
Фото: nsn.fm
Бизнесмен Олег Дерипаска будет настаивать на проведении проверки доходов депутата Госдумы, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщил «Интерфаксу» представитель предпринимателя.
Ранее Геннадий Зюганов заявил, что готов ответить на иск бизнесмена Олега Дерипаски и не откажется от требования создать комиссию по расследованию его предпринимательской деятельности.
По его мнению, речь идет о потере контроля России в стратегической для страны отрасли — производстве алюминия.
Российский миллиардер Олег Дерипаска подал в Тверской суд Москвы иском к главе КПРФ Геннадию Зюганову на 1 миллион рублей. Поводом обращения в суд стали слова политика. Во время заседания Госдуму 9 января Зюганов назвал бизнес Дерипаски «аферой и преступлением».
В свою очередь, лидер КПРФ заявил, что судов не боится и его юристы во всем разберутся.
Однако отстоять свою правоту Зюганову вряд ли удастся, и скорее всего, ему придется выплатить Дерипаске миллион, рассказал НСН адвокат Александр Карабанов.
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Комментарии2
Политика , Геннадий Зюганов , Олег Дерипаска , Александр Карабанов , Госдума , КПРФ , Интерфакс
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