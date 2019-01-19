Дерипаска «заглянет в кошелек» Зюганова

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что готов ответить на иск бизнесмена Олега Дерипаски и не откажется от требования создать комиссию по расследованию его предпринимательской деятельности.

По его мнению, речь идет о потере контроля России в стратегической для страны отрасли — производстве алюминия.

Российский миллиардер Олег Дерипаска подал в Тверской суд Москвы иском к главе КПРФ Геннадию Зюганову на 1 миллион рублей. Поводом обращения в суд стали слова политика. Во время заседания Госдуму 9 января Зюганов назвал бизнес Дерипаски «аферой и преступлением».

В свою очередь, лидер КПРФ заявил, что судов не боится и его юристы во всем разберутся.