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ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия российским политикам 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Рейтинг доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину на прошедшей неделе составил 33,4%, следует из данных опроса ВЦИОМа.
"Рейтинг доверия политикам по-прежнему возглавляет Владимир Путин — на 13 января 2019 года его показатель составил 33,4%", — говорится в сообщении.
Добавляется, что второе и третье место занимают министр обороны Сергей Шойгу (13,7%) и глава МИД Сергей Лавров (9,3%).
Как выяснили социологи, показатель одобрения деятельности президента по среднему значению на 13 января составил 62,1%. Оценки работы премьер-министра и кабинета министров — 35% и 39,5% соответственно.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9-13 января. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивались 1,6 тысячи респондентов. Приведено среднее значение за пять дней опроса. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 1%.
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Политика , Сергей Шойгу , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ВЦИОМ
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