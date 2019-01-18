ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия российским политикам

Рейтинг доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину на прошедшей неделе составил 33,4%, следует из данных опроса ВЦИОМа

"Рейтинг доверия политикам по-прежнему возглавляет Владимир Путин — на 13 января 2019 года его показатель составил 33,4%", — говорится в сообщении.

Как выяснили социологи, показатель одобрения деятельности президента по среднему значению на 13 января составил 62,1%. Оценки работы премьер-министра и кабинета министров — 35% и 39,5% соответственно.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9-13 января. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивались 1,6 тысячи респондентов. Приведено среднее значение за пять дней опроса. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 1%.