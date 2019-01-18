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ФРГ потребовала освободить Сенцова и моряков 

News.ru 41 минуту назад
Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press
Власти России должны незамедлительно освободить арестованных украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении границы, и режиссёра Олега Сенцова. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Украины Павлом Климкиным.
«Этот вопрос имеет также для федерального правительства большое значение наряду с другими случаями. Этот вопрос должен быть решён российской стороной. Мы выступаем за освобождение этих людей», — отметил глава внешнеполитического ведомства Германии, которого цитирует «Интерфакс».
Ранее Маас заявил, что ФРГ заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и будет делать всё для его сохранения, писал News.ru. По словам дипломата, Берлин согласен с тем, что Россия может спасти ДРСМД, поскольку именно она его нарушила.
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Политика , Олег Сенцов , Павел Климкин , МИД , Интерфакс , Германия
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