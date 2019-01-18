Шойгу назвал главные составляющие профессии журналиста

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в приветствии журналистам назвал главными составляющими журналистской профессии высокую гражданскую ответственность и объективность.

В пятницу состоялись вручение премий Союза журналистов Москвы и прием в честь Дня журналиста. Приветствие министра обороны огласил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Сегодня роль СМИ в общественно-политической жизни государства невозможно переоценить. Быть в центре происходящих событий, оперативно освещать важнейшие темы, волнующие современное общество — повседневная работа настоящего журналиста. А его высокая гражданская позиция, ответственность и объективность — главные составляющие профессии", — зачитал замминистра приветственный адрес Шойгу.

Министр обороны в поздравлении особо отметил труд военных корреспондентов — тех, кто следует традициям легендарных предшественников и, подчас рискуя своей жизнью, честно выполняет журналистский долг.

Гостей праздника со сцены поздравил Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова.