Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу назвал главные составляющие профессии журналиста 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в приветствии журналистам назвал главными составляющими журналистской профессии высокую гражданскую ответственность и объективность.
В пятницу состоялись вручение премий Союза журналистов Москвы и прием в честь Дня журналиста. Приветствие министра обороны огласил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
"Сегодня роль СМИ в общественно-политической жизни государства невозможно переоценить. Быть в центре происходящих событий, оперативно освещать важнейшие темы, волнующие современное общество — повседневная работа настоящего журналиста. А его высокая гражданская позиция, ответственность и объективность — главные составляющие профессии", — зачитал замминистра приветственный адрес Шойгу.
Министр обороны в поздравлении особо отметил труд военных корреспондентов — тех, кто следует традициям легендарных предшественников и, подчас рискуя своей жизнью, честно выполняет журналистский долг.
Замминистра обороны вручил журналистам награды в номинации "Репортеры специального назначения". В этом году военное ведомство отметило работу корреспондента телеканала "Россия-24" Дарьи Козловой, руководителя дирекции по взаимодействию с Минобороны телеканала "Звезда" Николая Баранова, заместителя руководителя направления информации и расследования газеты "Московский комсомолец" Сергея Вальченко и ведущего программы "Часовой" на "Первом канале" Алексея Рафаенко.
Гостей праздника со сцены поздравил Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова.
Последние новости
Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке Выпад США против России, разозливший Германию Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел "Газпром" наказать
Комментарии
Политика , Дарья Козлова , Сергей Шойгу , Николай Баранов , Алексей Рафаенко , Министерство обороны , ТК "Звезда" , Первый канал , Московский комсомолец , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены тела летчиков Су-34233
Трамп признал готовность США ударить по России946
Путин ответил на просьбу Меркель по Керченскому проливу328
Прощение долгов за газ и другие события дня42
Дознавательницу постигла судьба насильников227
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение