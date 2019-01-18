Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев отметил разницу между ПАСЕ и Советом Европы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что ПАСЕ, в отличие от Совета Европы, в нынешнем виде России совсем неинтересна.
Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в четверг выразила сожаление, что парламент России принял решение не направлять в 2019 году свою делегацию для участия в работе ассамблеи. Она отметила, что, будучи членом Совета Европы, Россия обязана участвовать в ее уставных органах.
"Ещё раз о разнице между ПАСЕ и Советом Европы. Первая — в нынешнем виде для нас совершенно неинтересна. Второй — весьма полезен, если не пойдёт на поводу у первой", — написал Косачев на своей странице в Facebook.
Россия отказалась от участия в работе ПАСЕ в 2014 году из-за сокращения полномочий делегации РФ в связи с санкциями, наложенными на российских парламентариев из-за присоединения Крыма к России.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в октябре 2018 года, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, то уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.
Последние новости
Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке Выпад США против России, разозливший Германию Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел "Газпром" наказать
Комментарии
Политика , Константин Косачев , Совет Европы , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прощение долгов за газ, причина крушения Су-34 и другие события дня19
Трамп признал готовность США ударить по России728
Путин ответил на просьбу Меркель по Керченскому проливу319
Дознавательницу постигла судьба насильников201
Депутат сравнил россиян с умирающими негритятами
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение