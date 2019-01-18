Косачев отметил разницу между ПАСЕ и Советом Европы

Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в четверг выразила сожаление, что парламент России принял решение не направлять в 2019 году свою делегацию для участия в работе ассамблеи. Она отметила, что, будучи членом Совета Европы, Россия обязана участвовать в ее уставных органах.

"Ещё раз о разнице между ПАСЕ и Советом Европы. Первая — в нынешнем виде для нас совершенно неинтересна. Второй — весьма полезен, если не пойдёт на поводу у первой", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Россия отказалась от участия в работе ПАСЕ в 2014 году из-за сокращения полномочий делегации РФ в связи с санкциями, наложенными на российских парламентариев из-за присоединения Крыма к России.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в октябре 2018 года, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, то уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.