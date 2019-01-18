Рябков указал на неприемлемость ультиматумов США по ДРСМД

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встречах с иностранными дипломатами в пятницу заявил о неприемлемости ультиматумов США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), которыми они пытаются прикрыть собственное нарушение ДРСМД и линию на его окончательное разрушение, говорится в сообщении ведомства.

"Указано на необоснованность американских претензий в адрес России и неприемлемость ультимативных требований США, которыми там пытаются прикрыть собственное нарушение Договора и линию на его окончательный слом. Обращено внимание на то, что американцы отвергли наше предложение о взаимной транспарентности для снятия имеющихся озабоченностей. Отмечено, что разрушение Вашингтоном одного из краеугольных камней глобальной стабильности чревато тяжелыми последствиями для всей системы международной безопасности", — сообщил МИД РФ.

Кроме того, с российской стороны акцентирована настоятельная необходимость продолжить усилия мирового сообщества в целях сохранения ДРСМД.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору. США уточнили, что это может произойти уже 2 февраля.