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Лавров объяснил, почему Россия не создает ракеты тайком 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что у России нет надобности строить наземную ракету меньшей и средней дальности наземного базирования, поскольку страна имеет на вооружении морские и воздушные комплексы с похожими характеристиками.
«Когда договор (по РСМД) подписывали, у нас их не было, а сейчас мы их создали — ракеты средней и меньшей дальности воздушного и морского базирования, которые абсолютно легитимны, легальны. И у нас нет нужды какой-то создавать тайком вариант этой ракеты наземного базирования. Это было бы даже просто нерационально», — цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что те, кто обвиняют Россию в нарушении ДРСМД, «не учитывают, что у нас по большому счету такие ракеты есть морского и воздушного базирования, что договором не запрещено».
В четверг замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Соединенные Штаты должны обеспечить «выживаемость» Договора о ракетах средней и меньшей дальности и выполнить свою часть обязательств по документу, в противном случае ответственность за слом соглашения ляжет на Вашингтон.
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Политика , Сергей Рябков , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , РИА Новости
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