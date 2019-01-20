Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что почва для воссоединения полуострова с Россией была подготовлена еще 28 лет назад, когда на референдуме крымчане высказались за восстановление Крымской автономии в составе обновленного Советского Союза.
По словам Аксенова, 20 января 1991 года народы полуострова в ходе референдума о государственном и правовом статусе Крыма единодушно проголосовали за восстановление Крымской автономии в составе обновленного Советского Союза.
"По сути, это был "пролог" к Крымской весне. Мы начали свой путь в Россию, который завершился в марте 2014 года", — говорится в поздравлении Аксенова по случаю Дня Республики Крым.
По его словам, к сожалению, тогда, в 1991-м, голос народа не был услышан.
"Крыму пришлось почти четверть века жить в условиях оторванности от России, экономического упадка, постоянного нагнетания межнациональной напряженности. Однако нам удалось избежать худшего сценария и не допустить превращения нашего полуострова в горячую точку. Хотя именно это предрекали многочисленные "аналитики", — отметил Аксенов.
По его словам, во многом именно автономный статус помог крымчанам "противостоять агрессивной украинизации".
"Скоро мы отметим пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Можно смело сказать, что российская "пятилетка" стала для полуострова временем свободы и развития", — подчеркнул Аксенов.