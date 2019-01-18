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Лавров заявил о готовности обсуждать с США договор о РСМД 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия готова обсуждать с США ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) несмотря на ультимативную позицию США, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Несмотря на провал из-за ультимативной позиции США в консультациях, которые состоялись между российскими и американскими экспертами в Женеве 15 января, мы по-прежнему готовы продолжать профессиональный и конкретный разговор с фактами на руках, с тем, чтобы постараться спасти этот важнейший договор», — сказал Лавров после переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом в Москве.
По словам российского министра, действия Вашингтона ставят под удар всю архитектуру контроля за вооружениями.
«Очевидно, что слом этого договора чреват самыми негативными последствиями для глобальной стратегической стабильности. Вслед за выходом США из Договора о противоракетной обороне — выход теперь из договора о РСМД, под ударом теперь оказывается и вся архитектура контроля за вооружениями, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях», — добавил он.
15 января состоялись переговоры России и США по вопросу сохранения ДРСМД. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон оценила состоявшуюся встречу как «разочаровывающую». Ранее президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Вашингтон намерен выйти в одностороннем порядке из ДРСМД. 4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет соблюдать положения договора, если Москва «не вернется к его исполнению», передавал Washington Examiner.
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Комментарии1
Политика , Андреа Томпсон , Сергей Лавров , Дональд Трамп , США
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