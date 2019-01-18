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Путин провёл встречу с Медведевым 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Обсуждалось предложение правительства о дополнении компетенции Министерства по развитию Дальнего Востока вопросами, связанными с реализацией государственной политики в Арктической зоне», — отмечается в сообщении.
Данное предложение российский лидер поддержал.
Медведев также выступил с инициативой ввести должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за Арктическую зону.
Отмечается, что на это Путин ответил: «Согласен».
Ранее СМИ сообщали, что на фоне глобального потепления ВМС США намерены побороться с Россией и Китаем за влияние в Арктике.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил сообщения СМИ о том, что ВМС США попробуют укрепить позиции в Арктике и ответить на «чрезмерные притязания» России и Китая в регионе.
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Комментарии6
Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин
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