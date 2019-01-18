Путин провёл встречу с Медведевым

«Обсуждалось предложение правительства о дополнении компетенции Министерства по развитию Дальнего Востока вопросами, связанными с реализацией государственной политики в Арктической зоне», — отмечается в сообщении.

Данное предложение российский лидер поддержал.

Медведев также выступил с инициативой ввести должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за Арктическую зону.

Отмечается, что на это Путин ответил: «Согласен».

Ранее СМИ сообщали, что на фоне глобального потепления ВМС США намерены побороться с Россией и Китаем за влияние в Арктике.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил сообщения СМИ о том, что ВМС США попробуют укрепить позиции в Арктике и ответить на «чрезмерные притязания» России и Китая в регионе.