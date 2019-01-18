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Как Порошенко становится другом Москвы
Как Порошенко становится другом Москвы

Путин поздравил президента Австрии и сделал прогноз перед его визитом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ожидающийся визит президента Австрии Александера Ван дер Беллена послужит укреплению дружественных отношений и сотрудничества сторон.
Путин направил Ван дер Беллену поздравительную телеграмму — в пятницу австрийскому лидеру исполняется 75 лет, передает РИА «Новости».
В телеграмме, текст которой передан посольством главе австрийского государства, Владимир Путин пожелал президенту Австрии «доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности».
«Уверен, что ваш предстоящий визит в Россию послужит укреплению дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами», — отметил глава государства.
Деталей предстоящего визита федерального президента в Россию в посольстве не сообщили.
Ранее Вена высказалась за отмену санкций против России, а глава МИД Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему ее страна отказалась высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипалей».
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Австрия
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