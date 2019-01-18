Путин поздравил президента Австрии и сделал прогноз перед его визитом

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ожидающийся визит президента Австрии Александера Ван дер Беллена послужит укреплению дружественных отношений и сотрудничества сторон.

Путин направил Ван дер Беллену поздравительную телеграмму — в пятницу австрийскому лидеру исполняется 75 лет, передает РИА «Новости»

В телеграмме, текст которой передан посольством главе австрийского государства, Владимир Путин пожелал президенту Австрии «доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности».

«Уверен, что ваш предстоящий визит в Россию послужит укреплению дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами», — отметил глава государства.

Деталей предстоящего визита федерального президента в Россию в посольстве не сообщили.