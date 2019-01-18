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Помощником депутата Власова может стать робот 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Проводить экскурсии и рассказывать о деятельности фракций Госдумы могут человекоподобные роботы, заявил «Парламентской газете» депутат от ЛДПР Василий Власов.
Депутат обратился в аппарат нижней палаты парламента с просьбой разрешить ему взять на работу робота-андроида. Он уже договорился со Сбербанком о предоставлении ему робота — такие машины уже работают в отделениях банка. Однако, чтобы провести такого помощника в Госдуму, нужно оформить ряд документов.
«Роботы второго и четвертого поколений очень часто используются в зданиях крупных российских компаний, — отметил Власов «Парламентской газете». — Я обратился к первому заместителю руководителя аппарата Госдумы Сергею Поспелову с просьбой рассмотреть возможность оформить робота в качестве помощника, естественно, без какой-либо зарплаты».
Робот может, например, рассказывать о деятельности партии ЛДПР и депутатов, а также проводить экскурсии по Госдуме.
По словам Василия Власова, используя роботов в работе, можно понять на практике, какую систему законодательного регулирования нужно создать для взаимодействия робота и человека.
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Комментарии
Политика , Василий Власов , Сергей Поспелов , Сбербанк России , Госдума , ЛДПР , Парламентская газета
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