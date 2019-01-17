Около 130 тысяч человек приветствовали Путина в Белграде

Около 130 тысяч человек собрались в Белграде, чтобы приветствовать президента России Владимира Путина перед храмом Святого Саввы.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел Сербии

Как отмечается, Путин вместе с сербским лидером Александром Вучичем осмотрел крупнейший православный храм и поучаствовал в построении мозаики.

«Около 130 тысяч человек собрались для того, чтобы приветствовать президента России», — говорится в сообщении.

17 января Путин прибыл в Сербию. В воздушном пространстве Сербии его самолёт сопровождали истребители МиГ-29, поставленные Россией.

Прибыв в Белград, Путин прокатил Вучича на своём лимузине Aurus. Президент Сербии подарил коллеге из России четырёхмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.