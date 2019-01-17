Дипломат рассказал, как будут выкупать российских моряков из пиратского плена

Зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов в эфире НСН раскрыл механизм освобождения захваченных в плен российских моряков. За шестерых российских моряков, захваченных 2 января в плен в в Гвинейском заливе, пираты требуют выкуп, рассказал в интервью «Пятому каналу», председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков . По его словам, россияне живы и содержатся, по его словам, в более-менее приличных условиях. В настоящее время ведутся переговоры о выкупе, однако сумма его не называется.

Саудовской Аравии Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ Андрей Бакланов в беседе с НСН заявил, что подобные инциденты всегда требуют сложных дипломатических процедур и решений.

«Приходится констатировать, что это не единичный случай, уже не первый раз захватывает наших моряков, это, в частности, было у побережья Нигерии. Есть определенная метода действий. Устанавливаются необходимые партнерские связи с соответствующими инстанциями страны, где это происходит, или кому принадлежит акватория. По линии МИДа проводятся консультации, устанавливаются официальные связи с той группой стран, которые могут быть полезны», — рассказал дипломат.

Глава российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков в свою очередь подчеркнул, что прежде чем отдать требуемый выкуп, нужно убедиться, что моряки в безопасности, а также определить еще ряд нюансов. В их числе место передачи денег, так как это принципиальный момент — в Нигерии передача выкупа является уголовно наказуемым преступлением. И если полиция зафиксирует процесс выкупа, то будут арестованы представители компании — судовладельца.

Дипломат Андрей Бакланов, обсуждая с НСН инцидент, отметил, что отдельная работа с семьями похищенных моряков.

«Очень деликатный процесс. Начинаются переговоры, но детали, в силу понятных причин, не оглашаются. Прессу снабжают только минимально необходимым материалом. В отдельном порядке устанавливается связь с семьями захваченных моряков. Помощь психологическая им оказывается. В печать идет реально мало материалов, пока идет процесс выяснения деталей произошедшего. И если переговоры не увенчаются успехом, то могут применяться силовые акции, в зависимости от ситуации», — пояснил зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов.

Известно, что сумма, которую требуют пираты в качестве выкупа «заоблачная». Председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков пояснил, что профессиональные британские переговорщики будут работать над тем, чтобы сделать ее «более-менее приемлемой».