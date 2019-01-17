Путина встретили в Сербии с ошибками на плакате

Путина встретили в Сербии с грубым нарушением протокола

Президент России прибыл с официальным визитом в Белград. Власти города расклеили на улицах плакаты в честь высокого гостя, но в тексте приветствия сделали ошибку.

«Добро пожаловать уважаемый президент Путин, дорогой друг»: Белград подготовился к визиту президента России pic.twitter.com/EpwdV8h1yX— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 января 2019 г. "Добро пожаловать уважаемый президент Путин , дорогой друг" — гласит надпись на билборде, фотографию которого разместили у себя в соцсетях журналисты из кремлевского пула. После обращения "Добро пожаловать" отсутствует необходимая в таких случаях запятая, а в конце нет восклицательного знака. Впрочем, это уже, скорее, недоработка авторов плаката, чем ошибка.

Известно, что освещают визит Путина в Сербию около 700 журналистов из 160 мировых СМИ. Информационный ажиотаж вокруг поездки российского лидера наиболее заметен в правительственном комплексе "Палата Сербия", где проходят переговоры Путина с президентом страны Александром Вучичем.

Прямую трансляцию сербского телевидения сопровождает круглый стол с экспертами, которые обсуждают каждую организационную деталь. Правда, ошибки на приветственных плакатах пока никто не заметил.

А за день до визита Владимира Путина в Белград был раскры план покушения на российского президента. В городе Нови-Пазар в 200 километрах от Белграда был задержан 21-летний исламист Армин Алибашич. В его рюкзаке нашли винтовку с оптическим прицелом, а в квартире ваххабита сыщики обнаружили целый арсенал оружия и оборудования, необходимого для изготовления взрывных устройств.