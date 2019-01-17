Путина встретили в Сербии с ошибками на плакате

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Путина встретили в Сербии с грубым нарушением протокола 

Дни.ру + ещё 1 52 минуты назад
Президент России прибыл с официальным визитом в Белград. Власти города расклеили на улицах плакаты в честь высокого гостя, но в тексте приветствия сделали ошибку.
"Добро пожаловать уважаемый президент Путин, дорогой друг" — гласит надпись на билборде, фотографию которого разместили у себя в соцсетях журналисты из кремлевского пула. После обращения "Добро пожаловать" отсутствует необходимая в таких случаях запятая, а в конце нет восклицательного знака. Впрочем, это уже, скорее, недоработка авторов плаката, чем ошибка.
Известно, что освещают визит Путина в Сербию около 700 журналистов из 160 мировых СМИ. Информационный ажиотаж вокруг поездки российского лидера наиболее заметен в правительственном комплексе "Палата Сербия", где проходят переговоры Путина с президентом страны Александром Вучичем.
Прямую трансляцию сербского телевидения сопровождает круглый стол с экспертами, которые обсуждают каждую организационную деталь. Правда, ошибки на приветственных плакатах пока никто не заметил.
А за день до визита Владимира Путина в Белград был раскры план покушения на российского президента. В городе Нови-Пазар в 200 километрах от Белграда был задержан 21-летний исламист Армин Алибашич. В его рюкзаке нашли винтовку с оптическим прицелом, а в квартире ваххабита сыщики обнаружили целый арсенал оружия и оборудования, необходимого для изготовления взрывных устройств.
Помимо этого, боевик хранил у себя дома флаг запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", агитационные материалы, листовки и соответствующую литературу. Полицейские оперативно проверили контакты Алибашича и выяснили, что он готовил акцию к визиту Владимира Путина. Террорист собрал бомбу и хотел взорвать ее в день прибытия российского президента в Белград.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Исламское государство , Сербия
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