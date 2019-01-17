Путин прибыл в Сербию с однодневным визитом

У трапа Путина встретил президент Сербии Александр Вучич с ротой почётного караула.

В течение дня лидеры двух стран проведут переговоры в узком, затем в расширенном составе делегаций. Ожидается подписание более 20 двусторонних документов, охватывающих области внешней политики, энергетики, промышленной кооперации, железнодорожной инфраструктуры, социальной защиты, образования, цифровых технологий, инноваций, исследований космического пространства.

Кроме того, Путин и Вучич возложат венки к мемориалу воинам-освободителям Белграда и посетят храм Святого Саввы. Также ожидается встреча президента РФ с председателем президиума (коллективного органа управления) Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Приезд Путина вызывал в Сербии огромный интерес. Весь визит в прямом эфире будет освещать национальная телерадиокомпания РТС.

Предыдущий раз российский лидер посещал Белград в октябре 2014 года.