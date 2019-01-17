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Путин прибыл в Сербию с однодневным визитом 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прибыл в четверг c однодневным визитом в Сербию, его самолет приземлился в белградском аэропорту "Никола Тесла", передает корреспондент РИА Новости.
У трапа Путина встретил президент Сербии Александр Вучич с ротой почётного караула.
В течение дня лидеры двух стран проведут переговоры в узком, затем в расширенном составе делегаций. Ожидается подписание более 20 двусторонних документов, охватывающих области внешней политики, энергетики, промышленной кооперации, железнодорожной инфраструктуры, социальной защиты, образования, цифровых технологий, инноваций, исследований космического пространства.
Кроме того, Путин и Вучич возложат венки к мемориалу воинам-освободителям Белграда и посетят храм Святого Саввы. Также ожидается встреча президента РФ с председателем президиума (коллективного органа управления) Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
Приезд Путина вызывал в Сербии огромный интерес. Весь визит в прямом эфире будет освещать национальная телерадиокомпания РТС.
Предыдущий раз российский лидер посещал Белград в октябре 2014 года.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Сербия
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