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Россию обвинили в желании создать хаос в Европарламенте 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 4 часа назад
Фото: EPA
Россия попытается вмешаться в предстоящие выборы в Европарламент, чтобы обеспечить прохождение левых и ультраправых партий, заявила депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере в интервью агентству LETA.
«Думаю, что такие попытки непременно будут. Не секрет, что цель России в том, чтобы создать известный хаос и разногласия между государствами», — цитирует интервью Delfi.
Она отметила, что не исключено появление фейковых новостей, муссирование разговоров о том, что Латвия — неудавшееся государство.
«Все это используется для того, чтобы представители левых и ультраправых партий прошли в Европарламент, и работа не была бы такой конструктивной, а больше было бы тайных интересов и склок», — считает она.
В декабре постпред России при ЕС Владимир Чижов сообщал, что в Евросоюзе уже заранее обвинили Москву во вмешательстве в предстоящие выборы в Европарламент. Напомним, выборы состоятся в мае 2019 года.
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Комментарии4
Политика , Владимир Чижов , ЕС , Европарламент , Латвия
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