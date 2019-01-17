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Асад на встрече с делегацией России выразил намерение посетить Крым и Севастополь 

ТАСС 1 час назад
Фото: пресс-служба президента Сирии
Президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией России в четверг выразил намерение посетить Крым и Севастополь. Об этом сообщил журналистам находящийся в составе делегации в Дамаске депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Во время обсуждения подписанного [во вторник в рамках визита делегации РФ] соглашения о сотрудничестве между Севастополем и провинцией Тартус президент Сирии Башар Асад выразил желание посетить Севастополь и Крым", — сказал Белик.
По словам депутата, Асад также "выразил намерение расширить взаимодействие, в том числе в туристической сфере".
"На что мной было предложено рассмотреть возможность в качестве второго этапа реализации соглашения, кроме транспортного и грузового сообщения, наладить туристический пассажиропоток между Севастополем и Тартусом", — отметил Белик.
По его словам, "из уст Асада прозвучало, что нехорошо, что большинство сирийцев ездит отдыхать в страны Запада, было бы хорошо, если бы это была Россия".
Возглавляющий российскую делегацию депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по реализации соглашения между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения ("Баас") Дмитрий Саблин подтвердил, что на встрече Асад сказал о том, что "очень хотел бы приехать в Севастополь". "Мои дети побывали в Крыму (в лагере "Артек" — прим. ТАСС), у них появились друзья в России, они с ними переписываются", — привел он слова сирийского президента.
Как передает корреспондент ТАСС, сирийский лидер встречал гостей у дверей президентского дворца в Дамаске. Он тепло приветствовал по очереди каждого из посетителей.
Делегация РФ прибыла в Дамаск в понедельник. В рамках визита было заключено соглашение между Севастополем и Тартусом о развитии связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах. Подписи под документом поставили губернаторы Дмитрий Овсянников и Сафуан Абу Саада.
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Комментарии
Политика , Башар Асад , Дмитрий Саблин , Дмитрий Овсянников , Единая Россия , Госдума , Баас , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Севастополь , Сирия , Тартус
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