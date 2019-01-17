Асад на встрече с делегацией России выразил намерение посетить Крым и Севастополь

Президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией России в четверг выразил намерение посетить Крым Севастополь . Об этом сообщил журналистам находящийся в составе делегации в Дамаске депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Во время обсуждения подписанного [во вторник в рамках визита делегации РФ] соглашения о сотрудничестве между Севастополем и провинцией Тартус президент Сирии Башар Асад выразил желание посетить Севастополь и Крым", — сказал Белик.

По словам депутата, Асад также "выразил намерение расширить взаимодействие, в том числе в туристической сфере".

"На что мной было предложено рассмотреть возможность в качестве второго этапа реализации соглашения, кроме транспортного и грузового сообщения, наладить туристический пассажиропоток между Севастополем и Тартусом", — отметил Белик.

По его словам, "из уст Асада прозвучало, что нехорошо, что большинство сирийцев ездит отдыхать в страны Запада, было бы хорошо, если бы это была Россия".

Возглавляющий российскую делегацию депутат Госдумы , сопредседатель рабочей группы по реализации соглашения между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения ( "Баас" Дмитрий Саблин подтвердил, что на встрече Асад сказал о том, что "очень хотел бы приехать в Севастополь". "Мои дети побывали в Крыму (в лагере "Артек" — прим. ТАСС ), у них появились друзья в России, они с ними переписываются", — привел он слова сирийского президента.

Как передает корреспондент ТАСС, сирийский лидер встречал гостей у дверей президентского дворца в Дамаске. Он тепло приветствовал по очереди каждого из посетителей.