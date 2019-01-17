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В Госдуме объяснили решение не отправлять российскую делегацию в ПАСЕ 

RT на русском 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал RT принятие проекта заявления, в котором предлагается не направлять делегацию России на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в январе 2019 года.
«Отказ российской стороны по выплатам в бюджет ПАСЕ — это чёткий сигнал европейским политикам, что роль наказанного ученика Россия исполнять не будет. Можно долго спорить, у кого больше демократии, но только в диалоге. А молча проглатывать откровенные оскорбления от «новоблагословенных младоевропейцев» мы не собираемся ни сейчас, ни впредь», — считает депутат.
Бальбек также выразил сомнение, что подобного рода решение «пойдёт пользу в отношениях с ПАСЕ».
«Там уже в головах засел чёткий сигнал русофобии, но пусть тогда и знают, что все свои обсуждения и решения, которые хоть как-то касаются России, они могут смело похоронить у себя на столе. Таранить лбом российскую принципиальность — дело трудное и бесперспективное. А оскорбления, которые нам нанесли, ни одна уважающая себя держава проглатывать не будет. Впрочем, вполне возможно, что после пары-тройки решений ПАСЕ по России, которые наша страна выбросит на ветер, евроидеологи задумаются о равноправии всех стран-участниц», — заключил он.
Ранее депутаты Госдумы приняли проект заявления, в котором предлагается не направлять делегацию России на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в январе 2019 года.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Политика , Руслан Бальбек , Госдума , Совет Европы
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