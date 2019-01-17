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Нырышкин назвал «дело Скрипалей» грязной провокацией 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: MFA Russia/Twitter
Власти Великобритании уничтожают улики по «делу Скрипалей», заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
По его словам, все события являются грязной провокацией со стороны Лондона.
«Грязная потому, что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики. Причём начали с первых дней», — подчеркнул он.
Нарышкин также отметил, что российской стороне до сих пор не известно, где находятся её граждане Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что подвергшиеся отравлению в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятнее всего, проживают на юге Великобритании. Они хорошо защищены и ведут обычный образ жизни. Об этом сообщило британское издательство. А в посольстве России в Лондоне заявили, что Скрипалей удерживают насильственно.
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Политика , Сергей Скрипаль , Сергей Нарышкин , ГРУ , РИА Новости , Великобритания
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