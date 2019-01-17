Нырышкин назвал «дело Скрипалей» грязной провокацией

По его словам, все события являются грязной провокацией со стороны Лондона.

«Грязная потому, что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики. Причём начали с первых дней», — подчеркнул он.

Нарышкин также отметил, что российской стороне до сих пор не известно, где находятся её граждане Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передаёт РИА Новости