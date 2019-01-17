В МИД России назвали провокационными заявления США по ДРСМД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что претензии США к России о несоблюдении ДРСМД некорректны и провокационны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам непонятно, в чём суть нынешней позиции США: хотят ли коллеги в Вашингтоне, чтобы мы работали в направлении сохранения договора или они всё-таки окончательно приняли решение о том, что вслед за приостановкой выполнения договора… последует выход из Договора — официальный и полный», — сказал Рябков.

По его словам, для России «остаётся открытым вопрос, как США собираются решить проблемы, связанные с нашими претензиями к Вашингтону по выполнению ДРСМД».

«Поэтому ставить пред нами вопрос о том, как Россия собирается выполнить договор, было бы с американской стороны, по меньшей мере, некорректно, а, называя вещи своими именами, провокационно», — сказал Рябков.

Ранее замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Соединённые Штаты приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в феврале, если Россия не предоставит доказательств выполнения соглашения.

Она также добавила, что Соединённые Штаты с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут начать разработку систем, запрещённых соглашением.