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В Сербии раскрыли готовящийся сюрприз для Путина 

Lenta.ru + ещё 7 25 минут назад
Президент Сербии Александр Вучич подарит Владимиру Путину собаку. Об этом пишет газета Blic со ссылкой на источник в администрации сербского лидера.
По информации местных журналистов, речь идет о трехмесячном щенке шарпланинской овчарки с родословной из семи поколений. Отмечается, что такой подарок Вучич преподнесет впервые.
Blic
В разные годы иностранные лидеры уже дарили Путину собак: болгарскую овчарку Баффи, японского акита-ину Юмэ и щенка туркменского алабая по кличке Верный.
В Сербии задержан готовивший покушение на Путина боевик
Президент России посетит Сербию с официальным визитом 17 января. В ходе переговоров с Вучичем планируется обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, а также ряд экономических вопросов, включая продление газопровода «Турецкий поток» в Сербию.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Сербия
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