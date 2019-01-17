Токио заявил протест Москве из-за штрафа японским рыболовецким судам близ Курил

Министерство иностранных дел Японии заявило протест РФ из-за того, что пограничная служба ФСБ России потребовала, чтобы два японских рыболовецких судна, которые вели промысел в районе южных Курильских островов, заплатили денежный штраф, так как у них не было при себе необходимых разрешительных документов. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

"Действия российской стороны являются неприемлемыми", — цитирует Kyodo представителя японского внешнеполитического ведомства.

Агентство утверждает, что 7 января российские пограничники остановили два японских рыболовецких судна у острова Кунашир для проверки документов.

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