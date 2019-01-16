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Председателем комиссии ЕР по этике избрали Терешкову 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Герой Советского Союза Валентина Терешкова избрана председателем комиссии "Единой России" по этике, заседание которой состоялось в среду, сообщает пресс-служба партии.
"Тайным голосованием из числа членов комиссии ее председателем была избрана депутат Госдумы, Герой СССР Валентина Терешкова", — говорится в сообщении.
"Это серьезная ответственность, которая ложится на всех нас", — отметила Терешкова. При этом она напомнила об этических нормах, принятых на декабрьском съезде ЕР, и их обязательном соблюдении.
Отмечается, что заместителем председателя комиссии избрали члена президиума генсовета ЕР, главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.
"Ответственным секретарем комиссии по этике открытым голосованием был избран заместитель секретаря генерального совета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко", — сообщает пресс-служба.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что работа комиссии не должна превращаться в "охоту на ведьм". "В первом заседании комиссии я посчитал необходимым принять участие лично, а дальше они будут проходить автономно", — добавил он.
Отмечается, что за основу был принят проект регламента комиссии с дальнейшей доработкой документа.
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Комментарии
Политика , Андрей Турчак , Василий Пискарев , Валентина Терешкова , Евгений Ревенко , Единая Россия , Госдума
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