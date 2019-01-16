Председателем комиссии ЕР по этике избрали Терешкову

"Тайным голосованием из числа членов комиссии ее председателем была избрана депутат Госдумы, Герой СССР Валентина Терешкова", — говорится в сообщении.

"Это серьезная ответственность, которая ложится на всех нас", — отметила Терешкова. При этом она напомнила об этических нормах, принятых на декабрьском съезде ЕР, и их обязательном соблюдении.

Отмечается, что заместителем председателя комиссии избрали члена президиума генсовета ЕР, главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева

"Ответственным секретарем комиссии по этике открытым голосованием был избран заместитель секретаря генерального совета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко", — сообщает пресс-служба.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что работа комиссии не должна превращаться в "охоту на ведьм". "В первом заседании комиссии я посчитал необходимым принять участие лично, а дальше они будут проходить автономно", — добавил он.

Отмечается, что за основу был принят проект регламента комиссии с дальнейшей доработкой документа.