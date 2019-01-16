Матвиенко поставила «неуд» Рослесхозу за ситуацию с незаконными вырубками

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду заявила, что ставит неудовлетворительную оценку деятельности руководства Рослесхоза в связи с ситуацией с незаконным оборотом древесины.

"За восемь лет Вашей раборатить незаконные рубки леса. ты я бы поставила вам "неуд" за такие результаты", — сказала сенатор, обращаясь к руководителю службы Ивану Валентику.

Она подчеркнула, что парламентарии будут каждые полгода возвращаться к теме "черных лесорубов". Если ситуация не изменится, то через полгода деятельности Рослесхоза будет дана негативная оценка.

"Не будет результатов, будем выходить на председателя правительства, на президента, высказывать точку зрения палаты регионов", — отметила Матвиенко.

"Нужно соответствовать занимаемой должности", — подчеркнула Матвиенко. "У нас каждая бутылка водки, ясно, где она была произведена, куда она поступила на реализацию. Почему такого порядка нет в сфере оборота древесины? Видимо, не было заинтересованности в наведении порядка", — подчеркнула парламентарий.

Она предложила направить разработанное Совфедом постановление о противодействии незаконному обороту древесины вице-премьеру РФ Алексею Гордееву и выразила надежду, что в течение месяца предлагаемые сенаторами меры будут обсуждены. Спикер также предложила создать совместную с Госдумой рабочую группу по изменению законодательства, внесению поправок в Лесной кодекс с тем, чтобы прек

По оценкам экспертов, объем незаконного лесопользования в РФ оценивается в 16-18 миллионов кубометров или 8-10% от законного лесопользования. Матвиенко также напомнила, что площадь лесов в России составляет более 1 миллиарда гектаров, при этом доля России в мировой деревообрабатывающей промышленности составляет только 2%.