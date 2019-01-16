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Пензенский губернатор призвал чиновников выйти на уборку снега 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал 100 чиновников областного правительства в четверг выйти на уборку города, на который обрушился сильный снегопад, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.
Областной главк МЧС в среду объявило в регионе штормовое предупреждение из-за сильного снегопада с выпадением 20 миллиметров осадков и более. В четверг в регионе также ожидается снегопад и слабая метель.
"Оставаться в кабинетах сейчас нельзя. Мужскую часть сотрудников правительства в составе ста человек прошу завтра выйти на уборку снега и оказать пятичасовую помощь коммунальным службам и управляющим компаниям. К работе должны подключиться и сотрудники других учреждений", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.
"Нам нужно организовать порядок в области, чтобы пожилые люди, инвалиды и все наше население не испытывало дискомфорта", — добавил губернатор.
Белозерцев в среду на экстренном совещании правительства области потребовал усилить контроль за оперативностью и качеством уборки снега.
"При такой обстановке снегопад может вызвать даже обрушения крыш. Дороги, тротуары, остановки, паркинги, жилые зоны, прилегающие территории учреждений здравоохранения, культуры и спорта необходимо оперативно очищать от снега", — сказал он.
"Считаю, что требуется жесткий подход к владельцам торговых центров и магазинов, офисов, рядом с которыми территории остаются нерасчищенными, составлять протоколы об административных нарушениях", — подчеркнул глава региона.
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Комментарии1
Политика , Иван Белозерцев , МЧС , Пензенская Область
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