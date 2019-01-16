Лаврова назвали министром иностранных дел Германии

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Немецкая журналистка назвала Лаврова министром иностранных дел Германии 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Журналистка немецкого телеканала ARD на пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым назвала его министром иностранных дел Германии.
Если позволите второй вопрос — наш министр иностранных дел Лавров… Лавров, нет, Хайко Маас… — произнесла журналистка и рассмеялась.
«Ну все, теперь я точно буду обвинен в том, что мы еще и Германию хотим захватить и заполонить», — отреагировал министр.
Официального представителя МИД Марию Захарову удивила ошибка журналистки. Она подчеркнула, что в конференц-зале ведомства было хорошее кондиционирование и с начала конференции прошло только полчаса и журналисты были «еще свежие».
Как выяснилось, корреспондент хотела узнать, что Лавров будет обсуждать с немецким коллегой, который скоро прибудет в Москву. Дипломат ответил, что на повестке дня ситуация в Сирии и на Украине.
«По тому и по другому вопросу есть решения, которые надо выполнять. Мы к такой дискуссии, в общем-то, готовы», — отметил Лавров.
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Комментарии8
Политика , Видео , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , Германия
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