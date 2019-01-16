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Лавров рассказал о ракетном ультиматуме США 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: РИА Новости
США отказались слышать предложения России по ситуации с крылатой ракетой наземного базирования 9М729, которая по версии Вашингтона нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявил на пресс-конференции по итогам 2018 года российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.
По его словам, американцы оставили без внимания предложения Москвы, которые позволяли США «на экспертном уровне воочию убедиться, что из себя на самом деле представляет та самая ракета 9М729». Глава МИД также рассказал, что не услышали представители Вашингтона и вопросы о том, почему они не желают ознакомиться с информацией по этой проблеме.
Лавров добавил, что американцы приехали с ультиматумом и единственной заготовленной позицией: «Вы нарушаете договор, а мы его не нарушаем, поэтому вы, Россия, обязаны сделать то, что мы от вас требуем, а мы ничего делать не должны». Несмотря на это, Москва готова работать над спасением соглашения об РСМД, сказал он.
15 января в Женеве состоялись межведомственные российско-американские консультации по ДРСМД. Вашингтон остался разочарован переговорами и призвал Москву уничтожить нарушающие договор ракетные системы. В свою очередь в МИД указали, что договор подрывает именно позиция американской стороны, которая застыла на месте и не позволяет рассчитывать на сближение подходов.
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. После госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными.
Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
В частности, США считают, что Россия скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров.
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Политика , Армия , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Пентагон , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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