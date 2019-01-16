Лавров рассказал о ракетном ультиматуме США

США отказались слышать предложения России по ситуации с крылатой ракетой наземного базирования 9М729, которая по версии Вашингтона нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявил на пресс-конференции по итогам 2018 года российский министр иностранных дел Сергей Лавров , передает ТАСС

По его словам, американцы оставили без внимания предложения Москвы , которые позволяли США «на экспертном уровне воочию убедиться, что из себя на самом деле представляет та самая ракета 9М729». Глава МИД также рассказал, что не услышали представители Вашингтона и вопросы о том, почему они не желают ознакомиться с информацией по этой проблеме.

Лавров добавил, что американцы приехали с ультиматумом и единственной заготовленной позицией: «Вы нарушаете договор, а мы его не нарушаем, поэтому вы, Россия, обязаны сделать то, что мы от вас требуем, а мы ничего делать не должны». Несмотря на это, Москва готова работать над спасением соглашения об РСМД, сказал он.

15 января в Женеве состоялись межведомственные российско-американские консультации по ДРСМД. Вашингтон остался разочарован переговорами и призвал Москву уничтожить нарушающие договор ракетные системы. В свою очередь в МИД указали, что договор подрывает именно позиция американской стороны, которая застыла на месте и не позволяет рассчитывать на сближение подходов.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. После госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными.

Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.