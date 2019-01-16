Лавров заявил о непозволительном обращении с Россией

По его словам, некоторые государства считают, что не при этом никто ничего не должен российской стороне.

«Давайте сотрудничать, давайте работать на основе равноправия», — предложил он.

Лавров отметил, что непозволительное отношение к России проявляли «некоторые западные коллеги», передаёт РИА Новости

Как писал News.ru, ранее министр иностранных дел РФ выразил надежду, что будущий президент Украины будет адекватным и готовым вести мирные переговоры. Лавров выразил обеспокоенность уровнем роста русофобии, которая стала частью государственной политики Украины.