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Лавров удивлен шумихой, раздутой вокруг судьбы Союзного государства 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что удивлен той шумихе, которая раздута вокруг последних заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и судьбы Союзного государства.
"Что касается Союзного государства, вы знаете, я просто удивляюсь той шумихе, которая вокруг этой темы раздута, и в том числе в СМИ. Договор о создании Союзного государства открытый, имеется в доступе, с ним можно было ознакомиться и когда он был подписан, и сейчас можно освежить память. В нем записано много чего из тех вещей, которые в то время объединили нас и побудили создать Союзное государство", — сказал Лавров на ежегодной пресс-конференции в Москве.
Мы ничего не выдумываем. Мы просим наших белорусских коллег, учитывая их заинтересованность в целом ряде вопросов, которые связаны с определением экономической, денежной, кредитной налоговой политики, посмотреть, как мы можем сблизиться в вопросах, решение которых предполагалось еще 20 лет назад в Союзном договоре и которые напрямую касаются тех вещей, которые Беларусь хочет решить, в том числе по итогам так называемого налогового маневра и по ряду других вопросов. Я очень надеюсь, что здесь возобладает прагматизм, а не попытки искать в этой абсолютно рабочей ситуации какие-то геополитические замыслы внутри Союзного государства и вовне Союзного государства.
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Политика , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , МИД
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