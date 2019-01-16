Лавров обвинил Вашингтон в двойных стандартах в связи с делом Бутиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Вашингтон в проведении политики двойных стандартов в связи с делом россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в США в шпионаже. На большой пресс-конференции по итогам работы в 2018 году он обратил внимание, что россиянку, которая просто общается с американскими гражданами, обвиняют в шпионаже, а американским дипломатам, которые в России работают с находящимися под санкциями гражданами РФ, ничего в вину не вменяется. Лавров отметил, что Бутина является "просто человеком, который хочет получать образование и общаться с американскими и другими зарубежными коллегами". "Если вы посмотрите на круг общения американских дипломатов в Москве со своими российскими знакомыми, то вы, наверное, убедитесь, что в первую очередь россияне, которые оказались под незаконными американскими санкциями, являются предметом наибольшего внимания американских дипломатов, — заметил министр. — И ничего — никто не предъявляет американским дипломатам обвинение в том, что они общаются с людьми, с которыми общаться запрещено и которые объявлены невъездными, нерукопожатными в США".