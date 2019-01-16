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Лавров обвинил Вашингтон в двойных стандартах в связи с делом Бутиной 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Вашингтон в проведении политики двойных стандартов в связи с делом россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в США в шпионаже.
На большой пресс-конференции по итогам работы в 2018 году он обратил внимание, что россиянку, которая просто общается с американскими гражданами, обвиняют в шпионаже, а американским дипломатам, которые в России работают с находящимися под санкциями гражданами РФ, ничего в вину не вменяется.
Лавров отметил, что Бутина является "просто человеком, который хочет получать образование и общаться с американскими и другими зарубежными коллегами".
"Если вы посмотрите на круг общения американских дипломатов в Москве со своими российскими знакомыми, то вы, наверное, убедитесь, что в первую очередь россияне, которые оказались под незаконными американскими санкциями, являются предметом наибольшего внимания американских дипломатов, — заметил министр. — И ничего — никто не предъявляет американским дипломатам обвинение в том, что они общаются с людьми, с которыми общаться запрещено и которые объявлены невъездными, нерукопожатными в США".
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД , США
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