Песков: «Я человек, который официально „несет пургу“

«Давайте не забывать, что я человек, который официально "несет пургу"», — сказал он и рассмеялся.

«Нести пургу» «официально» Песков начал в марте 2018 года, когда об этом публично, в интервью американскому каналу NBC , рассказал его начальник Владимир Путин

«Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю: "Чего он там рассказывает?"», — сказал президент весной.

Несколько дней спустя Песков прокомментировал то высказывание Путина, отметив, что его работодатель — очень требователен, а пресс-секретарь, которого не критикует начальник, вероятно, ничего не делает.

В опубликованном сегодня интервью Песков высказался аналогичным образом, отметив, что молчащий пресс-секретарь никому не нужен.