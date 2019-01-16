Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Медведев возьмется за "гильотину"
Пока вы спали: Медведев возьмется за "гильотину"

Песков: «Я человек, который официально „несет пургу“ 

Рамблер 30 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что порой «прокалывается». Об этом он упомянул в интервью «Аргументам и фактам».
«Давайте не забывать, что я человек, который официально "несет пургу"», — сказал он и рассмеялся.
«Нести пургу» «официально» Песков начал в марте 2018 года, когда об этом публично, в интервью американскому каналу NBC, рассказал его начальник Владимир Путин.
«Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю: "Чего он там рассказывает?"», — сказал президент весной.
Несколько дней спустя Песков прокомментировал то высказывание Путина, отметив, что его работодатель — очень требователен, а пресс-секретарь, которого не критикует начальник, вероятно, ничего не делает.
В опубликованном сегодня интервью Песков высказался аналогичным образом, отметив, что молчащий пресс-секретарь никому не нужен.
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Аргументы и Факты , телеканал NBC
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Медведев возьмется за «гильотину»24
«Кровь стынет»: Песков рассказал, как ругается Путин630
США потребовали уничтожить российскую ракету133
Песков рассказал о звонках Путина среди ночи4
Ведущий Первого канала рассказал о скромной зарплате73
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:28
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии
Конфликты Армия
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
00:50
Машины провалились в яму с кипятком в СПб
Происшествия Общество
03:10
США потребовали уничтожить российскую ракету
Армия
03:40
Пока вы спали: Медведев возьмется за «гильотину»
Общество
01:49
«Я человек, который официально „несет пургу“
Политика
01:48
Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ
Политика
04:02
Макаревич получил новую должность
Общество
03:33
Кремль высказался о судьбе жителей Курил
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение