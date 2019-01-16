Вучич заявил, что всегда консультируется с Путиным

Сербский президент Александр Вучич в интервью ТАСС заявил, что всегда консультируется и советуется со своим российским коллегой Владимиром Путиным

«Я всегда консультируюсь и советуюсь с президентом Путиным, я спрашиваю у него совета, я требую у него совета, я прошу его совета», — сказал он.

По словам Вучича, он рассказывает Путину о происходящем и «всегда говорит правду, невзирая на то, что ему не всегда всё нравится».

Вучич считает, что российский президент «очень уважает» это.

«И я это уважаю, поскольку он лидер великой страны, а я лидер маленькой страны, а он выказывает уважение в отношении такой страны, я ему за это бесконечно благодарен», — заявил президент Сербии.

Ранее Вучич заявил, что ожидает визит президента России в Белград 17 января.