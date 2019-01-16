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Вучич заявил, что всегда консультируется с Путиным 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Сербский президент Александр Вучич в интервью ТАСС заявил, что всегда консультируется и советуется со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Я всегда консультируюсь и советуюсь с президентом Путиным, я спрашиваю у него совета, я требую у него совета, я прошу его совета», — сказал он.
По словам Вучича, он рассказывает Путину о происходящем и «всегда говорит правду, невзирая на то, что ему не всегда всё нравится».
Вучич считает, что российский президент «очень уважает» это.
«И я это уважаю, поскольку он лидер великой страны, а я лидер маленькой страны, а он выказывает уважение в отношении такой страны, я ему за это бесконечно благодарен», — заявил президент Сербии.
Ранее Вучич заявил, что ожидает визит президента России в Белград 17 января.
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Политика , В мире , Конфликты , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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