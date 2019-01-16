В Кремле объяснили, почему в Чечне называют объекты именем Путина

Журналист спросил Пескова, почему в Чечне некоторые объекты носят имя Путина. Пресс-секретарь заверил, что обычно президенту не нравится, когда что-либо называют в его честь, однако в Чечне «нетипичная» ситуация.

«Во-первых, там [в Чечне] свои традиции и обычаи. Во-вторых, это особый город для современной истории нашей страны, город, который был почти разрушен, но возродился», — сказал Песков.

Он заключил, что поэтому Чечня — «особый случай».

Ранее Песков оценил влияние семейного положения Путина на его работу.