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Песков рассказал, как от слов Путина стынет кровь в жилах 

РИА Новости + ещё 4 51 минуту назад
Президент России Владимир Путин может выразить свое отношение к кому-то или чему-то так, что кровь стынет, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На последнем заседании президентского Совета по культуре была дискуссия о допустимости мата в публичной сфере. Президент в шутку предложил использовать эту лексику прямо на заседании.
В ходе интервью корреспондент "АиФ" спросил у пресс-секретаря президента, ругается ли российский лидер.
"Я оставлю это без ответа. Могу лишь сказать, что как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет", — сказал Песков.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Аргументы и Факты
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