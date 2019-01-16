Песков рассказал, как от слов Путина стынет кровь в жилах

На последнем заседании президентского Совета по культуре была дискуссия о допустимости мата в публичной сфере. Президент в шутку предложил использовать эту лексику прямо на заседании.

В ходе интервью корреспондент " АиФ " спросил у пресс-секретаря президента, ругается ли российский лидер.