Президент России Владимир Путин считает, что создание новой православной церкви на Украине является "политическим проектом". Свое мнение он выразил в интервью сербской газете "Политика".
Путин заявил, что создание независимой церкви на Украине является "исключительно политическим, светским проектом".
"Его главная цель — разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь", — заметил президент.
Он также сказал, что в Киеве заявили о получении "окончательной независимости от Москвы", однако не стал уточнять кто и где это сказал.
При этом Путин заверил, что Россия не собирается вмешиваться в "церковные процессы" на Украине. Он также добавил, что все "увидели", какую "опасность для мирового православия" заключает в себе процесс разделения церквей.
Ранее украинский президент Петр Порошенко сравнил получение томоса новой церковью Украины с победой на фронте.