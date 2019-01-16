Путин объяснил причину создания новой церкви на Украине

Путин заявил, что создание независимой церкви на Украине является "исключительно политическим, светским проектом".

"Его главная цель — разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь", — заметил президент.

Он также сказал, что в Киеве заявили о получении "окончательной независимости от Москвы", однако не стал уточнять кто и где это сказал.

При этом Путин заверил, что Россия не собирается вмешиваться в "церковные процессы" на Украине. Он также добавил, что все "увидели", какую "опасность для мирового православия" заключает в себе процесс разделения церквей.