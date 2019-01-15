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США ведут линию на подрыв ДРСМД, заявил Рябков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Требования США к РФ по ДРСМД не содержат конкретики, не позволяют рассчитывать на сближение подходов, заявил журналистам по итогам встречи в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Позиция США застыла в своей бескомпромиссности и безапелляционности требований к РФ, которые не могут быть подкреплены конкретикой, не содержат элементы новизны, позволяющие рассчитывать на сближение подходов. Это обстоятельство вызывает у нас обеспокоенность, поскольку США сами вводили 60-дневный срок, во время которого РФ, по их мнению, должна предпринять некие меры применительно к выполнению РФ договора", — сказал он.
Рябков подчеркнул, что Россия полностью выполняет ДРСМД, тогда как США "усугубляют ситуацию, в том числе не желая считаться с нашими претензиями".
"После контакта в Женеве мы видим четкое стремление Вашингтона довести до конца заявленную линию на слом договора. Ответственность за это целиком и полностью ложится на американскую сторону, сколько бы коллеги из Вашингтона не пытались приписать нам действия, не вписывающиеся в его требования", — сказал он.
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Комментарии
Политика , Армия , Оружие , США , Сергей Рябков , МИД
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