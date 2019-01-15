США ведут линию на подрыв ДРСМД, заявил Рябков

"Позиция США застыла в своей бескомпромиссности и безапелляционности требований к РФ, которые не могут быть подкреплены конкретикой, не содержат элементы новизны, позволяющие рассчитывать на сближение подходов. Это обстоятельство вызывает у нас обеспокоенность, поскольку США сами вводили 60-дневный срок, во время которого РФ, по их мнению, должна предпринять некие меры применительно к выполнению РФ договора", — сказал он.

Рябков подчеркнул, что Россия полностью выполняет ДРСМД, тогда как США "усугубляют ситуацию, в том числе не желая считаться с нашими претензиями".