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Отставки Левченко из-за охоты на медведя потребовали 27 тысяч человек 

Рамблер + ещё 7 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Петицию с требованием отправить в отставку иркутского губернатора Сергея Левченко, который участвовал в охоте на медведя, к 17 января подписали более 27,5 тысячи человек. Петиция опубликована на Change.org.
Петиция была создана три недели назад. Она адресована президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и генпрокурору Юрию Чайке.
Автор петиции Александр Солуков утверждает, что губернатор Иркутской области участвовал в охоте, во время которой находившийся в спячке медведь «был жестко убит выстрелом в голову».
Среди требований петиции — отставка Левченко и предъявление ему обвинений, законодательное ограничение охоты и запрет охоты на медведей, которые являются символом России.
Ранее на «России 24» вышел сюжет об охоте губернатора на спящего медведя в ноябре 2016 года. После этого, по данным ТАСС, следователи начали проверку инцидента. В пресс-службе губернатора отметили, что все проверки подтвердили законность охоты. Сам Левченко заявил, что это «уже проверялось много раз», в том числе следственным управлением.
Комментарии1
Политика , Сергей Левченко , Дмитрий Медведев , Юрий Чайка , Владимир Путин
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