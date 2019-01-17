Отставки Левченко из-за охоты на медведя потребовали 27 тысяч человек

Петицию с требованием отправить в отставку иркутского губернатора Сергея Левченко , который участвовал в охоте на медведя, к 17 января подписали более 27,5 тысячи человек. Петиция опубликована на Change.org

Автор петиции Александр Солуков утверждает, что губернатор Иркутской области участвовал в охоте, во время которой находившийся в спячке медведь «был жестко убит выстрелом в голову».

Среди требований петиции — отставка Левченко и предъявление ему обвинений, законодательное ограничение охоты и запрет охоты на медведей, которые являются символом России.

Ранее на «России 24» вышел сюжет об охоте губернатора на спящего медведя в ноябре 2016 года. После этого, по данным ТАСС, следователи начали проверку инцидента. В пресс-службе губернатора отметили, что все проверки подтвердили законность охоты. Сам Левченко заявил, что это «уже проверялось много раз», в том числе следственным управлением.