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Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон 

Lenta.ru + ещё 8 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил сдавать свою официальную резиденцию в аренду, чтобы сократить расходы областного бюджета. Об этом сообщается на сайте администрации региона во вторник, 15 января.
Резиденция губернатора расположена на Московском шоссе, в микрорайоне Юрьевец города Владимира. Как отмечается в сообщении, затраты областного бюджета на содержание комплекса зданий составляют 250 тысяч рублей в месяц. Решение сдавать помещения в аренду желающим юридическим лицам принято с целью уменьшения этих расходов.
Уточняется, что в резиденции смогут размещаться VIP-персоны коммерческих структур, инвесторы и бизнес-партнеры, участвующие в проходящих во Владимирской области съездах, конференциях и других крупных деловых мероприятиях. Кроме того, в случае необходимости здания будут использоваться для проживания гостей из числа государственных служащих.
Губернаторская резиденция насчитывает четыре гостиничных номера категорий «люкс», «полулюкс» и «экономкласс». Стоимость аренды всего комплекса неназванные эксперты, на которых ссылается пресс-служба региональной администрации, оценили в 106,5 тысячи рублей в сутки.
«Аренда комплекса не является публичной офертой, — подчеркивается в сообщении. — Здесь не будет вывески "Гостиница", также не стоит задача получения специальной лицензии. Главная цель — сокращение расходов на содержание имущества областной администрации, сведение их к нулю для регионального бюджета, а в перспективе — выход на прибыль».
По данным «Интерфакса», Сипягин в резиденции не проживает, в настоящее время она никак не используется.
Бывшая глава Владимирской области Светлана Орлова сама занимала комплекс на Московском шоссе. В 2017 году у нее в гостях побывал член молодежного правительства региона Андрей Злобин. Позже он описал свой визит на странице в социальной сети «ВКонтакте», назвав дом чиновницы «не очень востребованным жильем». Отдельно Злобин отметил, что в особняке установлен «унитаз самый обычный, а ершик-то вообще из "Глобуса" за 200 рублей».
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Комментарии
Политика , Светлана Орлова , Андрей Злобин , Владимир , Владимирская Область , Юрьевец
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