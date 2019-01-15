Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил сдавать свою официальную резиденцию в аренду, чтобы сократить расходы областного бюджета. Об этом сообщается на сайте администрации региона во вторник, 15 января.

Резиденция губернатора расположена на Московском шоссе, в микрорайоне Юрьевец города Владимира . Как отмечается в сообщении, затраты областного бюджета на содержание комплекса зданий составляют 250 тысяч рублей в месяц. Решение сдавать помещения в аренду желающим юридическим лицам принято с целью уменьшения этих расходов.

Уточняется, что в резиденции смогут размещаться VIP-персоны коммерческих структур, инвесторы и бизнес-партнеры, участвующие в проходящих во Владимирской области съездах, конференциях и других крупных деловых мероприятиях. Кроме того, в случае необходимости здания будут использоваться для проживания гостей из числа государственных служащих.

Губернаторская резиденция насчитывает четыре гостиничных номера категорий «люкс», «полулюкс» и «экономкласс». Стоимость аренды всего комплекса неназванные эксперты, на которых ссылается пресс-служба региональной администрации, оценили в 106,5 тысячи рублей в сутки.

«Аренда комплекса не является публичной офертой, — подчеркивается в сообщении. — Здесь не будет вывески "Гостиница", также не стоит задача получения специальной лицензии. Главная цель — сокращение расходов на содержание имущества областной администрации, сведение их к нулю для регионального бюджета, а в перспективе — выход на прибыль».

По данным «Интерфакса», Сипягин в резиденции не проживает, в настоящее время она никак не используется.