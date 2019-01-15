Силуанов рассказал о задачах майского указа

Более половины задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе, относятся к компетенции регионов и муниципалитетов, однако основная доля финансирования будет приходиться на федеральный центр, заявил первый вице-премьер РФ , министр финансов Антон Силуанов

"Задачи, поставленные президентом (в майском указе — ред.), они пронизывают всю структуру власти. Одними усилиями федерального центра их не решишь. Больше половины — 60% — задач, поставленных в указе — задачи, которые относятся к компетенции регионов, где-то даже муниципалитетов", — сказал он на Гайдаровском форуме.

Он отметил при этом, что доля софинансирования нацпроектов со стороны регионов составит около 5%, остальные средства идут из федерального бюджета.