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Силуанов рассказал о задачах майского указа 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Более половины задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе, относятся к компетенции регионов и муниципалитетов, однако основная доля финансирования будет приходиться на федеральный центр, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
"Задачи, поставленные президентом (в майском указе — ред.), они пронизывают всю структуру власти. Одними усилиями федерального центра их не решишь. Больше половины — 60% — задач, поставленных в указе — задачи, которые относятся к компетенции регионов, где-то даже муниципалитетов", — сказал он на Гайдаровском форуме.
Он отметил при этом, что доля софинансирования нацпроектов со стороны регионов составит около 5%, остальные средства идут из федерального бюджета.
"Надо сделать такую систему — организоваться, это самое главное, пожалуй. Здесь даже не деньги. Деньги — это важно, но если будут деньги, но не будет системы, у нас ничего не получится", — добавил он.
Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января. Организаторами форума "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды" выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является официальным информационным партнером форума.
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Политика , Антон Силуанов , Владимир Путин , РАНХиГС , РИА Новости
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