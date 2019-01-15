В Госдуме прокомментировали отказ украинских моряков от дачи показаний

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью RT прокомментировал отказ украинских моряков от дачи показаний в суде.

"Самое главное в этой ситуации, что моряки, которые шли на заведомое нарушение, знали, что они нарушают и границы России, и нормы международного морского права. Те командиры, которые дали команду, проработали с ними все вопросы, пообещали повышение по службе и ордена, которые так любит раздавать Порошенко", — заявил телеканалу парламентарий.

По его мнению, на Украине рассчитывали, что инцидент с задержанием моряков разрешится в более короткие сроки, а "международные институты выставят их как людей, пострадавших от "агрессивной" России".

Водолацкий подчеркнул, что Россия действует исключительно в рамках законодательства и ничего не нарушает.

"Используя данную статью, они (моряки. — Прим. ред.) признают себя виновными в нарушении и то, что на них полностью распространяется уголовное законодательство страны, чьи границы они нарушили", — считает собеседник телеканала.

По словам парламентария, моряки стали "ягнятами, которых Порошенко привел на заклание ради собственной политической выгоды".

Сегодня в в Лефортовском районном суде Москвы рассматривалось ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на 3 месяца, до 6 апреля.

"На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции", — заявил каждый из них. Вскоре после этого слушание было закрыто от публики по просьбе гособвинения.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских катеров.

Корабли задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ , которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.