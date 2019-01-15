Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью RT прокомментировал отказ украинских моряков от дачи показаний в суде.
"Самое главное в этой ситуации, что моряки, которые шли на заведомое нарушение, знали, что они нарушают и границы России, и нормы международного морского права. Те командиры, которые дали команду, проработали с ними все вопросы, пообещали повышение по службе и ордена, которые так любит раздавать Порошенко", — заявил телеканалу парламентарий.
По его мнению, на Украине рассчитывали, что инцидент с задержанием моряков разрешится в более короткие сроки, а "международные институты выставят их как людей, пострадавших от "агрессивной" России".
Водолацкий подчеркнул, что Россия действует исключительно в рамках законодательства и ничего не нарушает.
"Используя данную статью, они (моряки. — Прим. ред.) признают себя виновными в нарушении и то, что на них полностью распространяется уголовное законодательство страны, чьи границы они нарушили", — считает собеседник телеканала.
По словам парламентария, моряки стали "ягнятами, которых Порошенко привел на заклание ради собственной политической выгоды".
Сегодня в в Лефортовском районном суде Москвы рассматривалось ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на 3 месяца, до 6 апреля.
Арестованные Богдан Головаш, Сергей Попов, Андрей Шевченко и Владимир Терещенко заявили, что не будут отвечать на вопросы суда, не касающиеся установки их личности.
"На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции", — заявил каждый из них. Вскоре после этого слушание было закрыто от публики по просьбе гособвинения.
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских катеров.
Корабли задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.
Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.
По словам Владимира Путина, ситуация в Керченском проливе была заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов. При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.