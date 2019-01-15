Пушков: ПАСЕ завела отношения с Россией в тупик

«ПАСЕ завела отношения с Россией в полный тупик. Выхода из него не видно. Совет Европы рискует потерять самую крупную страну континента», — написал Пушков в своем Twitter.

В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет СЕ после того, как российская делегация в ПАСЕ лишилась ряда прав в 2014-2015 годах из-за собственной позиции по Крыму. Выплаты были приостановлены до тех пор, пока полномочия Москвы не будут восстановлены в полном объеме.