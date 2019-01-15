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Пушков: ПАСЕ завела отношения с Россией в тупик 

Rambler News Service 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) завела отношения с Россией в тупик.
«ПАСЕ завела отношения с Россией в полный тупик. Выхода из него не видно. Совет Европы рискует потерять самую крупную страну континента», — написал Пушков в своем Twitter.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Парламентской газете» сказал, что возвращение России в ПАСЕ без восстановления прав ее делегации не имеет смысла.
В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет СЕ после того, как российская делегация в ПАСЕ лишилась ряда прав в 2014-2015 годах из-за собственной позиции по Крыму. Выплаты были приостановлены до тех пор, пока полномочия Москвы не будут восстановлены в полном объеме.
9 января текущего года зампред Госдумы Петр Толстой сообщил, что секретарь ПАСЕ отправил России предложение сформировать свою делегацию на очередную сессию организации. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уточнил, что вопрос участия России в сессии будет решен в ближайшее время.
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Политика , Петр Толстой , Алексей Пушков , Вячеслав Володин , Комитет госдумы по международным делам , Совет Европы , Госдума , Совет Федерации , Парламентская газета
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