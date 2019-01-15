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Россия отказалась платить взнос и отправлять делегацию в ПАСЕ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 20 11 минут назад
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал не отправлять делегацию России для работы в ПАСЕ в 2019 году, сказал глава комитета Леонид Слуцкий.
«Предлагаем принять решение не направлять делегацию России для участия в работе ПАСЕ в 2019 году», — заявил Слуцкий, передает РИА «Новости».
Члены комитета поддержали решение и дали рекомендацию Госдуме принять соответствующее решение.
Россия не вернется в ПАСЕ
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не будет платить взносы в ПАСЕ.
По словам Слуцкого, «нет никаких оснований возвращаться в ПАСЕ». Он добавил, что в ПАСЕ не были приняты регламентные поправки об исключении санкционных норм, которые позволяют лишать полномочий национальные делегации.
«А это было главным критерием, своеобразной поворотной точкой для смены нашей позиции», — подчеркнул глава комитета.
В январе вице-спикер Толстой сообщал, что в списке рекомендаций к российской делегации ПАСЕ выдвинуло ее разделение на шесть полов. После этого вице-спикер процитировал газете ВЗГЛЯД отрывок из письма Парламентской ассамблеи Совета Европы, поставивший российских парламентариев в тупик.
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