Россия отказалась платить взнос и отправлять делегацию в ПАСЕ

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал не отправлять делегацию России для работы в ПАСЕ в 2019 году, сказал глава комитета Леонид Слуцкий.

«Предлагаем принять решение не направлять делегацию России для участия в работе ПАСЕ в 2019 году», — заявил Слуцкий, передает РИА «Новости».

Члены комитета поддержали решение и дали рекомендацию Госдуме принять соответствующее решение.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не будет платить взносы в ПАСЕ.

По словам Слуцкого, «нет никаких оснований возвращаться в ПАСЕ». Он добавил, что в ПАСЕ не были приняты регламентные поправки об исключении санкционных норм, которые позволяют лишать полномочий национальные делегации.

«А это было главным критерием, своеобразной поворотной точкой для смены нашей позиции», — подчеркнул глава комитета.

В январе вице-спикер Толстой сообщал, что в списке рекомендаций к российской делегации ПАСЕ выдвинуло ее разделение на шесть полов. После этого вице-спикер процитировал газете ВЗГЛЯД отрывок из письма Парламентской ассамблеи Совета Европы, поставивший российских парламентариев в тупик.