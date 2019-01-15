Песков рассказал, как именно Путин получает пенсию и зарплату

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин получает зарплату и военную пенсию. Оказалось, привычным способом — на банковскую карточку. Наличными президент пользуется совсем редко, например, когда катается на горных лыжах.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава государства получает жалованье. По его словам, зарплата перечисляется главе государства на карту российского банка, находящегося под санкциями США

«Я вам напомню: когда были введены первые санкции, почему-то американцы посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ — это целый ряд наших компаний, в том числе банк «Россия». И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка»,

«Что касается зарплаты, то она устанавливается президентским указом, как и зарплата премьер-министра», — сказал он.

В апреле 2018 года Кремль сообщил, что доход президента России в 2017 году превысил 18,7 млн рублей. В собственности у него значатся квартира, гаражное место, автомобили ГАЗ М-21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». В 2016 году доход главы государства составил 8,86 млн рублей. Тогда в собственности у Путина был, помимо прочего, земельный участок площадью 1500 кв. м.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что доходы главы государства выросли из-за продажи объектов недвижимости. Судя по декларациям, речь идет о продаже земельного участка.

Размер военной пенсии президента пресс-секретарь не уточнил — признался, что не знает.

По словам пресс-секретаря, наличными глава государства пользуется крайне редко. «Такое случается 1-2 раза в году. Когда он, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться», — рассказал он.

Песков также отметил, что Путин не пользуется мобильным телефоном, поскольку наличие смартфона «означает, что человек соглашается на полную прозрачность». Новости президент узнает из газет, журналов и онлайн-СМИ.

«В Кремле и Ново-Огарёво у президента на столе или в приемной есть практически полный набор газет и журналов. Он многое из этого читает. Читает и в самолете, поскольку для него это фактически ещё один дом. Не чурается он и интернета, сам смотрит там новости», — сказал Песков.

Пресс-служба также ежедневно готовит президенту разные информационно-аналитические материалы. Для главы государства делается подборка теленовостей, телевизионный дайджест, который он смотрит, когда есть время: иногда — когда в машине едет или в самолете летит, иногда — уже дома ночью, рассказал Песков.

Доходы премьер-министра Дмитрия Медведева в 2017 году снизились всего на 20 тысяч по сравнению с 2016 годом до 8,6 млн руб. В 26 раз увеличился доход главы администрации Антона Вайно . По словам Пескова, это также связано с продажей объектов недвижимости. Абсолютный рекорд у вице-премьера Александра Хлопонина : его доходы выросли в 300 раз почти до 3 млрд руб.

Стоит отметить, что по декларации доходов, публикуемой ежегодно по закону, нет возможности определить размер ежемесячной зарплаты чиновников. Такой перечень публиковался Минфином только один раз — в декабре 2017 года. Перечень очень быстро был удален. Однако из него стало известно, что наибольшая зарплата у министра финансов Антона Силуанова в размере 1,73 млн руб. в месяц. В декларации о доходах за 2017 год Антон Силуанов показал 25 млн руб., что равно ежемесячному доходу чуть более 2 млн руб.

Ранее Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург раскрыл факт своей биографии и рассказал, что получил звание лейтенанта артиллерии. После окончания юридического факультета Ленинградского государственного университета он по распределению попал на работу в КГБ, откуда уволился в 1991 году в звании подполковника.