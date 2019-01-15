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Президент Сербии описал обращение Путина с подаренной иконой 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, как побывал в гостях у российского лидера Владимира Путина и подарил ему икону. По его словам, коллега очень бережно ее принял, сообщает Blic.
«Мне удалось пронести икону мимо его охраны. Он встал и выказал свое доверие, уважение и православный дух. Я был удивлен тому, что он не положил подарок куда-то в сторону, а сразу поставил на стол возле стены, наклонился и поцеловал его», — вспомнил Вучич.
Он добавил, что во время личной встречи Путин сыграл для него на пианино и позвал на хоккей.
Президент Сербии приезжал в Россию в начале октября после обострения положения в Косово. Сообщалось, что он пожаловался Путину на многочисленные провокации, с которыми сталкивается официальный Белград. «Ситуация на Западных Балканах очень сложная, и независимо от нашего стремления достичь компромисса и поддерживать мир и стабильность, мы очень далеки от любого решения вопроса Косово и Метохии», — сказал он.
Сербский лидер также выразил благодарность российскому коллеге за поддержку своей страны.
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Политика , Владимир Путин , Сербия
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