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Силуанов: россияне тяжело восприняли изменения в пенсионной системе 

РИА Новости + ещё 12
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что изменение пенсионного возраста в России было воспринято россиянами тяжело, но данные изменения были необходимы для улучшения качества жизни пенсионеров.
Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное изменение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное изменение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и в итоге закон предусматривает изменение для всех на пять лет.
"Наиболее сложным было рассмотрение вопроса по изменению пенсионного законодательства. Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно", — сказал Силуанов в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о наиболее тяжелых и напряженных моментах в работе правительства с мая 2018 года.
"Очевидно, что пенсии необходимо повышать, в бюджете необходимых для этого средств не найти без ущерба для других отраслей — здравоохранения, образования, обороны. Да и параметры пенсионной системы, сложившиеся в середине прошлого столетия, требовали донастройки", — отметил Силуанов.
По словам министра, сегодня в стране совершенно другие условия труда и продолжительность жизни. Силуанов считает, что данные показатели и дальше будут меняться в лучшую сторону. "Все страны двигаются по пути изменения возрастных критериев, что дает возможность улучшать условия жизни пенсионеров", — добавил глава Минфина.
"Тем не менее предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось. Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать", — заключил Силуанов.
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Политика , Видео , Антон Силуанов , Владимир Путин , Госдума , Минфин , Газета "Коммерсантъ"
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