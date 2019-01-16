Киев выразил протест из-за продления в России ареста украинских моряков

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением суда в Москве продлить арест украинских моряков, задержанных в Черном море.

Суд в Москве в понедельник продлил срок ареста двадцати морякам, во вторник — еще четверым.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Лефортовского районного суда Москвы продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.

Также в МИД потребовали предоставить медицинские заключения о состоянии здоровья раненых моряков и призвали международное сообщество содействовать их быстрому освобождению.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.