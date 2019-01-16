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Киев выразил протест из-за продления в России ареста украинских моряков 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением суда в Москве продлить арест украинских моряков, задержанных в Черном море.
Суд в Москве в понедельник продлил срок ареста двадцати морякам, во вторник — еще четверым.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Лефортовского районного суда Москвы продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.
Также в МИД потребовали предоставить медицинские заключения о состоянии здоровья раненых моряков и призвали международное сообщество содействовать их быстрому освобождению.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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Политика , В мире , Украина , Владимир Путин , МИД , СБУ , Москва
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