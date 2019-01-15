Россия не вмешивается во внутренние дела Греции, заявили в МИД

Накануне в МИД Греции заявили, что считают комментарий российского МИД в связи с принятием Собранием Республики Македонии поправок в конституцию "не совместимым" с уровнем отношений дружбы двух стран, комментарий игнорирует демократические институты в Греции и является вмешательством во внутренние дела, Афины ожидают также, что Россия отныне будет называть соседнюю страну "Северная Македония".

"МИД сделал заявление, мы дали принципиальные оценки вообще всей этой истории, связанной с тем, как проходили переговоры, под каким международным давлением они проходили и в отношении того беспрецедентного вмешательства, которое было продемонстрировано Западом ради достижения вполне понятных геополитических целей", — сказал Грушко.

"Мы никак не вмешиваемся во внутренние дела Греции, но в тех вопросах, которые входят в компетенцию СБ ООН, Россия будет высказывать свою точку зрения", — добавил Грушко.