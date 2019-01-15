Москва не вмешивается во внутренние дела Греции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя критику в адрес России, которая прозвучала со стороны Афин из-за позиции Москвы по вопросу переименования бывшей югославской республики Македония.
Накануне в МИД Греции заявили, что считают комментарий российского МИД в связи с принятием Собранием Республики Македонии поправок в конституцию "не совместимым" с уровнем отношений дружбы двух стран, комментарий игнорирует демократические институты в Греции и является вмешательством во внутренние дела, Афины ожидают также, что Россия отныне будет называть соседнюю страну "Северная Македония".
"МИД сделал заявление, мы дали принципиальные оценки вообще всей этой истории, связанной с тем, как проходили переговоры, под каким международным давлением они проходили и в отношении того беспрецедентного вмешательства, которое было продемонстрировано Западом ради достижения вполне понятных геополитических целей", — сказал Грушко.
"Мы никак не вмешиваемся во внутренние дела Греции, но в тех вопросах, которые входят в компетенцию СБ ООН, Россия будет высказывать свою точку зрения", — добавил Грушко.
Российский МИД в понедельник назвал принятие поправок "продолжением навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия с целью форсированного втягивания Скопье в НАТО", которое идет в нарушение македонского законодательства, и при этом игнорируются позиция президента и мнение большинства населения, отвергающих "преспанскую сделку".