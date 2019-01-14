В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путин и Абэ

Как отмечается, стороны также намерены обменяться мнениями о перспективах развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

"В развитие договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч в Сингапуре и Буэнос-Айресе, ожидается рассмотрение вопросов, связанных с заключением мирного договора между двумя странами", — говорится в сообщении.

Также Путин и Абэ планируют обсудить некоторые актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.