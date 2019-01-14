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В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путин и Абэ 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ будут посвящены вопросу заключению мирного договора между двумя странами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как отмечается, стороны также намерены обменяться мнениями о перспективах развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.
"В развитие договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч в Сингапуре и Буэнос-Айресе, ожидается рассмотрение вопросов, связанных с заключением мирного договора между двумя странами", — говорится в сообщении.
Также Путин и Абэ планируют обсудить некоторые актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.
Ранее глава МИД Японии Таро Коно назвал дату переговоров Путина и Абэ.
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Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , МИД , Пресс-служба Администрации Президента РФ , ИТАР-ТАСС , Япония
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